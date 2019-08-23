Son Dakika Haberleri: Yunusemre Belediyespor, Algu'yu unutmadı
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Yunusemre Belediyespor, Algu'yu unutmadı

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Yunusemre Belediyespor futbolcusu Samet Algu için lokma döktürdü.

Yunusemre Belediyespor, Algu'yu unutmadı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Yunusemre Belediyespor futbolcusu Samet Algu için lokma döktürdü.


Yunusemre Belediyesi, 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden kulüp futbolcusu Samet Algu'yu unutmadı. Algu için Merkez Efendi Camisi önünde lokma hayrı yapılırken; hayra Yunusemre Belediye Başkanvekili Dilşat Ulaş, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyespor Teknik Sorumlusu Serol Emlek, Sportif Direktör Sedat Öngider, Altyapı Koordinatörü Ferdi Öztürk, Yardımcı Antrenörler, futbolcular ve Samet Algu'nun yakınları katıldı.


Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Algu'yu vefatının 2. yılında unutmadıklarını vurgularken; burada yaptığı açıklamada, "Kardeşimizin aramızdan ayrılışının 2. yılında lokma hayrı yaptık. Kardeşimizi unutmadık ve unutmayacağız. Rabbim mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Allah ailesine sabırlar versin" dedi. - MANİSA

Merkez Efendi, Yunusemre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:25 Kaynak: İHA
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