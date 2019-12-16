Yunusemre Belediyespor Bergama'dan eli boş döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Bergama'dan eli boş döndü - Son Dakika Spor

Yunusemre Belediyespor Bergama'dan eli boş döndü

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bergama Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Yunusemre Belediyespor Bergama'dan eli boş döndü, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bergama Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Bergama Belediyespor 35 puan ile devreyi lider bitirirken, Yunusemre Belediyespor ise 27 puan ile ikinci sırada yer aldı.


Yunusemre Belediyespor, grubun en önemli maçında Bergama Belediyespor'a Bergama İlçe Stadında misafir oldu. Maçı Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Erol Timur, Manisa Futbol il Temsilcisi Behçet Atlı, Yunusemre Belediyesi Spor Müdürü Cengiz Şişmanlar da taraftarlarla birlikte izledi. Mavi-Beyazlı takım maça Bergama Belediyespor'un vefat eden sporcusu Okan Kartal için "Acınız Acımızdır" pankartı ile çıktı. Yunusemre Belediyespor İlk yarıyı golcüsü Sinan Yıldırım'ın golü ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçen maçta Bergama Belediyespor 75. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Skoru ise Bergama Belediyespor'un 89. dakikada penaltı golü belirledi. 2-1 maçı galibiyetle tamamlayan Bergama Belediyespor 35 puan ile devreyi lider bitirirken, Yunusemre Belediyespor ise 27 puan ile ikinci sırada yer aldı. - MANİSA

Yunusemre, Bergama, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
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