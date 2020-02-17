Yunusemre Belediyespor, Bolvadin'den 3 puanla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor, Bolvadin'den 3 puanla döndü - Son Dakika Spor

Yunusemre Belediyespor, Bolvadin'den 3 puanla döndü

7 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bolvadin Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Yunusemre Belediyespor, Bolvadin'den 3 puanla döndü, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bolvadin Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.


Yunusemre Belediyespor, BAL'ın 18. haftasında Bolvadin Şehir Stadyumu'nda Bolvadin Belediyespor'a misafir oldu. Maçın ilk yarısında ev sahibi takım 2. dakikada golü atarak devreyi 1-0 galip kapattı. Maç, 2. yarıda Yunusemre Belediyespor'un 53. dakikada Uğurcan Köse, 90+3'te Oğuzhan Baykal'ın golleri ile 2-1 sona erdi. Zirve takibini sürdüren Yunusemre Belediyespor, bu sonuçla ligde 40 puan ile 2. sırada yer aldı. Mavi Beyazlı takım, ligin 19. haftasında 23 Şubat Pazar günü kendi evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak.


Bal 8. Grup'ta Bergama Belediyespor 50 puanla zirvede yer alırken Yunusemre Belediyespor 40 puanla 2., Aydın Yıldızspor 36 puanla 3. sırada bulunuyor. - MANİSA

Yunusemre, Bolvadin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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