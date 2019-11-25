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Yunusemre Belediyespor Bornova Yeşilovaspor'u ağırladı
6 saat önce
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. haftasında evinde Bornova Yeşilovaspor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor, 0-0 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. haftasında evinde Bornova Yeşilovaspor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor, 0-0 berabere kaldı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor ligin 10. haftasında Bornova Yeşilovaspor ile karşılaştı. Tevfik Lav Spor Tesislerinde oynanan maçta sahaya, "Kadına şiddete sıfır tolerans" yazılı pankartla Yunusemre Belediyesporlu futbolcular kadına şiddete dikkat çekti. Kıyasıya geçen maç golsüz sona erdi. Mavi-Beyazlı takım bu sonuçla puanını 21'e çıkarırken, Bornova Yeşilovaspor'un puanı ise 15 oldu. - MANİSA
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