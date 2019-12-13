Yunusemre Belediyespor'da tek hedef 3 puan - Son Dakika
Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor'da tek hedef 3 puan - Son Dakika Spor

Yunusemre Belediyespor'da tek hedef 3 puan

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışına ortak olan Yunusemre Belediyespor, hafta sonu sezonun en önemli maçını deplasmanda Bergama Belediyespor ile yapacak.

Yunusemre Belediyespor'da tek hedef 3 puan, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışına ortak olan Yunusemre Belediyespor, hafta sonu sezonun en önemli maçını deplasmanda Bergama Belediyespor ile yapacak.


Yunusemre Belediyespor, hafta sonunda bu sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor. Yunusemre Belediyespor, 15 Aralık Pazar günü saat 14.00'te ligin namağlup lideri Bergama Belediyespor'a konuk olacak. Rakibi ile arasındaki puan farkını 2'ye indirip devre arasına çok daha umutlu girmenin hesaplarını yapan Yunusemre Belediyespor'da takımın Teknik Sorumlusu Serol Emlek, zor deplasmanda kazanacak güçte olduklarını söyledi. Emlek yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yarışında kendimizi ispat etme açısından bu maçı fırsat olarak görüyoruz. İç sahada Bornova ve Salihli maçlarında talihsiz puan kayıpları yaşamasaydık, bugün çok daha farklı puan tablosu olabilirdi. Ancak ne olursa olsun futbolda 5 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil. Biz bu ligde her rakibi yenecek güçteyiz. Bergama'da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inancımız tam" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre, Bergama, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı
İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesine sert tepki gösterdi! Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı!

Son Dakika Haberleri
20:40 Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu! - Son Dakika Spor
20:25 Güreş Milli Takım antrenörlerine yönelik eğitim semineri başladı - Son Dakika Spor
20:22 Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı - Son Dakika Spor
20:21 Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
20:19 Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor - Son Dakika Spor
18:48 Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor
18:06 İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:43:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunusemre Belediyespor'da tek hedef 3 puan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]