Son Dakika Haberleri: Yunusemre Belediyespor evinde Bölmespor ile karşılaşacak
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Yunusemre Belediyespor evinde Bölmespor ile karşılaşacak

7 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 7. haftasında Bölmespor'u misafir edecek.

Yunusemre Belediyespor evinde Bölmespor ile karşılaşacak, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 7. haftasında Bölmespor'u misafir edecek.


Yunusemre Belediyespor, ligin 7. haftasında Bölmespor ile evinde karşılaşacak. Maç, 3 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Tevfik Lav Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde oynanacak. Mavi-Beyazlı takım, ligde 13 puan ile 3. sırada yer alırken, rakibi Bölmespor ise ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Salihli Belediyespor karşında aldı. Maçta hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getiren Yunusemre Belediyespor Teknik Sorumlusu Serol Emlek, taraftarları maça davet ederek hedefe ulaşma yolunda destek istedi. - MANİSA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
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