Son Dakika Haberleri: Yunusemre Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
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Yunusemre Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı çalışmalara devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı çalışmalara devam ediyor.


Eylül sonunda başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan Yunusemre Belediyespor'da tempo yükseldi. 26 sporcu ile Karaali Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerinde Teknik Sorumlu Serol Emlek yönetimindeki sezon başı çalışmaları sabah ve akşam olmak üzere iki idman ile sürüyor. Morallerin yüksek olduğu takımda hedef başarılı bir sezon geçirmek. - MANİSA

Yunusemre, Futbol, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:34 Kaynak: İHA
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