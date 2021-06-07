Yunusemre Belediyespor Manisa Sanayispor maçı ile lige başlayacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de heyecan 9 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlıyor. Yunusemre Belediyespor, 2020-2021 sezonunun ilk maçında deplasmanda Manisa Sanayispor ile karşılaşacak.

Manisa'dan 4 takımın mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig'de ilk hafta maçları başlıyor. Yunusemre Belediyespor, ilk maçında deplasmanda Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde 9 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de 2020-2021 sezonunda Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor, Yunusemre Belediyespor, Bieksper Hacırahmanlıspor, Nk Karavan Ahmetli Belediyespor ile 4 takımlı grupta maçlarını çift devreli olarak yapacak. Her bölgede grup birincisi olan 8 takımın tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynayacakları çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 4 takım TFF 3.Lig'ine çıkma hakkı kazanacak. Grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönecek. Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 3. Grup 1. Hafta: maç programı ise şöyle: "Manisa Sanayispor-Yunusemre Belediyespor, NK Karavan Ahmetli Belediyespor-Bieksper Hacırahmanlıspor." - MANİSA