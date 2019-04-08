Yunusemre Belediyespor, Sanayispor'la Berabere Kaldı
1 saat önce
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. hafta maçında Manisa Sanayispor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor 1-1 berabere kaldı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. hafta maçında Manisa
Sanayispor ile karşılaşan Yunusemre
Belediyespor 1-1 berabere kaldı.
Süper Amatör Kümede mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off'u dördüncü hafta maçında Manisa Sanayispor ile Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde karşılaştı. Mavi Beyazlılar, ilk yarısı 0-0 sona eren maçta 85. dakikada atılan golle 1-0 öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında Manisa Sanayispor durumu 1-1 yaptı. Bu skorla Yunusemre Belediyespor 6; Manisa Sanayispor ise 5 puana ulaştı. Mavi-Beyazlı takım haftaya sahasında Kulaspor'u ağırlayacak. Manisa Sanayispor ise Alaşehir Belediyespor
'un konuğu olacak. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:59 Kaynak: İHA
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