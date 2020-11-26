Yunusemre Belediyespor satrançta hedef 2. Lig - Son Dakika

Yunusemre Belediyespor satrançta hedef 2. Lig

26.11.2020 16:52
Yunusemre Belediyespor satrançta hedef 2. Lig, System.String[]

Çalışmalarına online olarak devam eden Yunusemre Belediyesporlu satranççılarda hedef 2. Lige çıkmak.

Çalışmalarına online olarak devam eden Yunusemre Belediyesporlu satranççılarda hedef 2. Lige çıkmak. Hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden kulüp antrenörü Hasan Alevnur, bu yıl ki hedeflerinin 2. Lige çıkmak olduğunu söyledi.

Yunusemreli satranç sporcuları pandemi dolayısıyla çalışmalarını online olarak sürdürüyor. Yunusemre Belediyespor olarak son iki yıldan bu yana Manisa Şampiyonu olarak Türkiye Kulüpler Şampiyonasında Manisa'yı temsil ettiklerini kaydeden kulüp antrenörü Hasan Alevnur, bu yıl ki hedeflerinin 2. Lige çıkmak olduğunu söyledi. Alevnur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mart ayında oynanması gereken Kulüpler Şampiyonası İl - Yöre Yarışmaları tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını sebebiyle yapılamadı. Dolayısıyla Türkiye Kulüpler Şampiyonası da yapılamadı. Pandemi sürecinden beri bizler de "Önce sporcu sağlığı" ilkesi gereği antrenmanlarımızı online olarak yapmaktayız. Bedensel efor gerektiren diğer spor branşlara nazaran online antrenmanlara daha çabuk uyum sağladık. Ancak elbette ki bu sürecin bir an önce son bulmasını, hayatın normal akışına dönmesini herkes gibi bizler de istiyoruz. Çünkü iyi hazırlandığımız Kulüpler Şampiyonası İl - Yöre Yarışmalarının iptal edilmesi bizleri üzdü. Fakat çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Toplam 18 sporcumuzun lisanslarını geçen hafta içinde yeniledik. Sporcularımızın bu sezon bireysel turnuvalara katılabilmeleri konusunda vizelerinin bir an önce yenilenmesi önemli bir konuydu. Kulüp Başkanımız M. Arif Alkan'a da bu duruma gösterdiği hassasiyetten dolayı takım arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Ayrıca Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye de bizim branşımız da dahil olmak üzere amatör spor branşlarına verdiği destek sebebiyle özellikle teşekkür ederim. 2019'da yapılan Türkiye Kulüpler Şampiyonasında 2. Lige çıkma noktasında bir üst ligi zorlayan tek belediye takımı bizdik. Bu açından bakıldığında bizlere olan desteğin ne derece önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı M. Arif Alkan da başarılı satranççılara sahip bir kulüp olduklarını dile getirerek şunları söyledi: "Satranç branşında iddialıyız. İki yıldan beri Manisa şampiyonu olan bir takıma sahibiz. Türkiye Kulüpler Şampiyonasında Manisa'yı en iyi şekilde temsil ediyoruz. Kulüp olarak sporcu sağlığı en önem verdiğimiz şeylerden biri olduğu için tüm bu süreçte takım çalışmalarını online olarak devam ettirdik. Hedefimiz 2. Lige çıkarak Yunusemre Belediyespor'u satranç branşında da en iyi yere taşıyabilmek. Takımımıza güveniyorum. Her türlü desteği her zaman vermeye hazırız." - MANİSA

Yunusemre Belediyespor satrançta hedef 2. Lig

Yunusemre, Türkiye, Manisa, Mart, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor satrançta hedef 2. Lig - Son Dakika Spor


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