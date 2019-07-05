Son Dakika Haberleri: Yunusemre Belediyespor U-13 takımı yarı finale yükseldi
Son Dakika Spor Haber

Yunusemre Belediyespor U-13 takımı yarı finale yükseldi

1 saat önce

Yunusemre Belediyespor U-13 Takımı, il şampiyonası çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yunusemre Belediyespor U-13 takımı yarı finale yükseldi, System.String[]
Yunusemre Belediyespor U-13 Takımı, il şampiyonası çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İl şampiyonası çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor, sahadan galip ayrılan takım oldu. Ertuğrul Dilek Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçın 2. yarısında Mavi-Beyazlı ekibin gollerini Burak Çavuş (2), Arda Aktürk ve Yunus Emre Doğan kaydetti. Yunusemre Belediyespor U-13 Takımı aldığı galibiyetle yarı finale yükselerek en iyi 4 takım arasında yer aldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
büyükşehir belediyespor, yunusemre, manisa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut atandı Derby County'nin yeni Teknik Direktörü Cocu oldu Fenerbahçe idmanında gerginlik! Ersun Yanal sinirlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:55:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunusemre Belediyespor U-13 takımı yarı finale yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]