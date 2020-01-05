Yunusemre Belediyespor U16 takımı şampiyon oldu - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor U16 takımı şampiyon oldu

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı son maçında Horozköyspor'u 2-0 mağlup ederek grubunda şampiyon oldu.

Yunusemre Belediyespor U16 takımı şampiyon oldu, System.String[]

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı son maçında Horozköyspor'u 2-0 mağlup ederek grubunda şampiyon oldu. Grubunda şampiyon olan Yunusemre Belediyespor U16 takımı Türkiye Şampiyonası için play-off oynama hakkı elde etti.


Altyapıda D grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde grupta 30 puanla ikinci sırada yer alan Horozköyspor ile karşılaştı. Kıyasıya geçen mücadelede rakibini Abdullah Adıyaman ve Muhammet Gülmak'ın golleri ile 2-0 mağlup eden takım, grubunda 36 puan ile şampiyon oldu. Türkiye Şampiyonası için play-off oynama hakkı elde eden U16 takımı sporcularını kutlayan Kulüp Başkanı Arif Alkan, play-off maçlarında başarılar diledi. - MANİSA

Yunusemre, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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