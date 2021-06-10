Yunusemre Belediyespor'un rakibi Ahmetli Belediyespor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadelede eden Yunusemre Belediyespor 12 Haziran Cumartesi günü Ahmetli Belediyespor ile karşılaşacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadelede eden Yunusemre Belediyespor 12 Haziran Cumartesi günü Ahmetli Belediyespor ile karşılaşacak. Pandemi nedeniyle sıkıştırılmış olarak oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Yunusemre Belediyespor 2. haftada evinde Ahmetli Belediyespor'u ağırlıyor. Maç 12 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'da Mümin Özkasap Spor Tesislerinde oynanacak. 2. hafta mücadelesinde grubun bir diğer maçı da Bieksper Hacırahmanlıspor ile Manisa Sanayispor arasında oynanacak. Grupta ilk hafta maçlarında Manisa Sanayispor Yunusemre Belediyespor'u 1-0 yenerken Bieksper Hacırahmanlıspor da deplasmanda Ahmetli Belediyespor'u 3-1 yenmişti. - MANİSA

Son Dakika

Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu

MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu

AK Parti'den 15 vekil açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil

Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı

Şehit özel harekat polisinin mevzide zeybek oynadığı anlara ait görüntüler yürek dağladı

"Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı

Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti