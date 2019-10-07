Yunusemre Belediyespor Wushu'da 6 altın madalya kazandı

Yunusemre Belediyesi Wushu sporcuları, İzmir'de yapılan İllerarası Wushu Kung-fu Sanda ve Taolu Şampiyonası'nda 6 altın, 1 bronz madalya kazandı.



İllerarası Wushu Kung-fu Sanda ve Taolu Şampiyonası, 5 ilden 230 sporcunun katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi. Şampiyonada Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları Taolu yarışmalarında 5 altın, bayanlarda Sandada 1 altın ve 1 bronz madalya kazarak büyük bir başarıya imza attı. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi. - MANİSA