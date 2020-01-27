Yunusemre Belediyespor zirve takibini sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor zirve takibini sürdürdü - Son Dakika Spor

Yunusemre Belediyespor zirve takibini sürdürdü

7 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor 15. hafta maçında kendi evinde karşılaştığı Aydın Ayyıldızspor'u 3-2 mağlup etti.

Yunusemre Belediyespor zirve takibini sürdürdü, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor 15. hafta maçında kendi evinde karşılaştığı Aydın Ayyıldızspor'u 3-2 mağlup etti.


Yunusemre Belediyespor Tevfik Lav Spor Tesislerinde Aydın Yıldızspor ile karşı karşıyla geldi. Maç öncesi Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de kayıplara neden olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kıyasıya geçen maçta rakibi 3-2 yenen Yunusemre Belediyespor bu skorla puanını 33'e yükseltti. Yunusemre Belediyespor'un gollerini 5 ve 83'te Sinan Yıldırım, 60. dakikada Uğurcan Köse kaydederken; maçın 2. yarısında 2 takımda kırmızı kart görerek maçı 10'ar kişi tamamladı. Yunusemre Belediyespor ligin 16. haftasında deplasmanda Bigadiç Belediyespor ile karşılaşacak. Aydın Ayyıldızspor ise Sökespor'u ağırlayacak. - MANİSA

Yunusemre, Elazığ, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi
Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı Depremde sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 19:49:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunusemre Belediyespor zirve takibini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]