Yunusemre Belediyesporlu judocular ilk idmanını yaptı - Son Dakika

Yunusemre Belediyesporlu judocular ilk idmanını yaptı

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu judocular tüm kurallara dikkat ederek çalışmalara başladı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu judocular tüm kurallara dikkat ederek çalışmalara başladı.


Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları 3 aylık aranın ardından ilk toplu antrenmanını yaptı. Antrenörleri gözetiminde 19 Mayıs ve 8 Eylül Stadyumunda antrenmanlarına başlayan judocular bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Judocular antrenmanlarını pazartesiden cumartesiye haftanın 6 günü 09.00-12.00 saatlerinde yapacak. - MANİSA

Koronavirüs, Yunusemre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyesporlu judocular ilk idmanını yaptı - Son Dakika Spor
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