Yunusemre Caddesi'nin güzelliği büyükşehirle ortaya çıkacak - Son Dakika

Yunusemre Caddesi'nin güzelliği büyükşehirle ortaya çıkacak

14.11.2020 15:04
Yunusemre Caddesi'nin güzelliği büyükşehirle ortaya çıkacak, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula'ya bağlı Yunusemre Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projesi hayta geçirmeyi planlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula'ya bağlı Yunusemre Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projesi hayta geçirmeyi planlıyor. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan röleve ve restorasyon projelerine uygun olarak gerçekleştirilecek olan sokak sağlıklaştırma çalışmaları öncesinde Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya caddede incelemelerde bulundu.

Daha yaşanılabilir şehirler oluşturmak adına il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçe merkezinde bulunan Yunusemre Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projesi hayata geçirmeyi planlıyor. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan röleve ve restorasyon projelerine uygun olarak yapılması planlanan sokak sağlıklaştırma projesi ile Yunusemre Caddesi'nin çehresi değiştirilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, sokak sağlıklaştırma projesinin yapım işi ihalesi öncesinde teknik ekiplerle birlikte Yunusemre Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Proje hakkında bilgiler veren Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, "İş kapsamında Yunusemre Caddesinde bulunan 95 adet dükkanın cephe doğramaları projelerine uygun olarak değiştirilecek ve çatıları onarımdan geçecek. Caddenin tamamında da MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşendikten sonra doğal taş ile caddenin kaplaması yapılacak. Caddede bulunan dükkanların saçak ve tabelaları da aynı tip olarak yapılacak" ifadelerini kullandı. İhale öncesinde yerinde incelemeleri tamamlanan projenin kısa zaman içinde ihalesi yapılarak imalatlara başlanılması hedeflendiği belirtildi. - MANİSA

Yunusemre Caddesi'nin güzelliği büyükşehirle ortaya çıkacak
Yunusemre Caddesi'nin güzelliği büyükşehirle ortaya çıkacak
Yunusemre Caddesi'nin güzelliği büyükşehirle ortaya çıkacak
Yunusemre Caddesi'nin güzelliği büyükşehirle ortaya çıkacak
Yunusemre Caddesi'nin güzelliği büyükşehirle ortaya çıkacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre, Kula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunusemre Caddesi'nin güzelliği büyükşehirle ortaya çıkacak - Son Dakika


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