Yunusemre'de 4. Geleneksel Minikler Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yunusemre'de 4. Geleneksel Minikler Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Yunusemre'de 4. Geleneksel Minikler Futbol Turnuvası başladı

7 saat önce

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla gerçekleştirilen 4. Geleneksel Yunusemre Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası başladı.

Yunusemre'de 4. Geleneksel Minikler Futbol Turnuvası başladı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla gerçekleştirilen 4. Geleneksel Yunusemre Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası başladı.


2009 - 2010 ve 2011 doğumlu 21 takımın katılımı ile Karaali Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde düzenlenen 4. Geleneksel Yunusemre Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası başladı. İlk gün 2011 (U9) doğumluların mücadelesi sonucunda İzmir ekibi Göztepe'yi finalde penaltılar ile 5-3 mağlup eden bir diğer İzmir ekibi Altınordu şampiyon, Göztepe ise ikinci oldu. Turnuvada Üçyol Gençlik üçüncülük, Şehitler Ortaokulu da dördüncülük elde etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve katılım belgesi takdim edildi. - MANİSA

Yunusemre, Karaali, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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