Son Dakika Haberleri: Yunusemre'de 9.9.2019 bereketi
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Yunusemre'de 9.9.2019 bereketi

49 dakika önce

Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için 09.09.2019 tarihini seçen birçok çift, Yunusemre Belediyesi'nde hayatlarını birleştirdi.

Yunusemre'de 9.9.2019 bereketi, System.String[]

Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için 09.09.2019 tarihini seçen birçok çift, Yunusemre Belediyesi'nde hayatlarını birleştirdi.


Manisa'da gün ay ve yılı 9 rakamından oluşan 09.09.2019 tarihinde evlenmek isteyen çiftler, Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna akın etti. Yunusemre'de evlenmek için bu tarihi seçen 16 çift hayatını birleştirdi. Ailenin, toplumun temeli olduğunu ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi bu tarihte hayatlarını birleştiren çiftleri kutlayarak, "Nikah tarihi için 09.09.2019 tarihini seçerek unutulmaz kılmak isteyen 16 çiftimiz birlikte bir ömür geçirmeye 'evet' dedi. Genç çiftlerimizi kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:52 Kaynak: İHA
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