Yunusemre'de 9 branşta antrenmanlara devam ediliyor

Yunusemre Belediyesporlu sporcular, Covid-19 pandemisi dolayısıyla açıklanan tüm kurallara uyarak 9 branşta antrenmanlarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyespor sporcuları antrenörleri gözetiminde judo, tekvando, voleybol, güreş, basketbol, Wushu-Kung-fu, badminton, atletizm ve tenis branşlarında çalışmalarına devam ediyor. Kulüp sporcuları, pandemi nedeniyle açıklanan tüm tedbirlere uyarak çalışmalarına judoda 19 Mayıs, 8 Eylül Stadyumu ve Yener Kahyalar Spor Salonu, güreş branşında Atatürk Spor Kompleksi, tekvandoda Muradiye ve Güzelyurt Spor Tesisleri, teniste Barış Alanı Açık Tenis Sahası, basketbol ve voleybolda Çok Amaçlı Spor Salonu, atletizmde Cemil Çöllü Parkı ve Olimpiyat Stadyumunda belli program çerçevesinde devam ediyorlar. Korona virüs pandemisi dolayısıyla antrenmanlarda açıklanan tüm kurallara uyulduğunu aktaran Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Normalleşme süreci ile birlikte tüm kurallara uyarak kulübümüzde 9 branşta spor faaliyetleri devam ediyor. Salonlardaki çalışmalar da tüm tedbirlere uyularak titizlikle yapılıyor. Çalışmalar branş branş Yunusemre Belediyespor Kulübü Sosyal medya hesabından günlük olarak paylaşılıyor. Futbol branşında da planlamayı yaptık ve altyapıda çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz Yunusemreli çocuklarımızın spora devam etmesi ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan atlatabilmektir" diye konuştu. - MANİSA