Yunusemre'de 9 branşta spor çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Yunusemre'de 9 branşta spor çalışmaları devam ediyor

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu sporcular, 9 branşta tüm kurallara uyarak antrenman yapıyor.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu sporcular, 9 branşta tüm kurallara uyarak antrenman yapıyor.


Yunusemre Belediyesporlu sporcular, korona virüs nedeniyle 3 aylık aranın ardından toplu antrenmanlarına başladı. Judo, tekvando, voleybol, güreş basketbol, wushu-kung-fu, badminton, atletizm ve tenis branşlarında çalışma yapan sporcular, antrenörleri gözetiminde form tutuyor. Sporcular antrenmanlarını judo, tekvando, basketbol branşında 19 Mayıs ve 8 Eylül Stadyumunda, güreş branşında Atatürk Spor Kompleksinde, Tekvandoda Muradiye ve Güzelyurt Spor Tesislerinde, teniste Barış Alanı Açık Tenis Sahasında, atletizmde ise Cemil Çöllü Parkında yapıyor. Normalleşme sürecinde açıklanan tüm kurallara riayet edilerek çalışmalara başladıklarını kaydeden Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Normalleşme süreci ile birlikte tüm kurallara uyarak kulübümüzde 9 branşta spor faaliyetleri start aldı. Pandemi nedeniyle uzun süre evde kalan sporcularımız da form tutmaya başladı. Çalışmalar branş branş sosyal medya hesaplarımızdan günlük olarak paylaşılıyor. İnşallah salon ve futbol sahalarımız da en kısa sürede açılır ve her şey normale döner." - MANİSA

Koronavirüs, Yunusemre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre'de 9 branşta spor çalışmaları devam ediyor - Son Dakika Spor
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