Son Dakika Haberleri: Yunusemre'de bin öğrenci yüzme öğreniyor
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Yunusemre'de bin öğrenci yüzme öğreniyor

58 dakika önce

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla 2006-2014 doğumlu sporculara yönelik açılan yüzme kurslarında yaklaşık bin öğrenci hem yaz tatilini değerlendirdi hem de yüzmeyi öğrendi.

Yunusemre'de bin öğrenci yüzme öğreniyor, System.String[]
Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla 2006-2014 doğumlu sporculara yönelik açılan yüzme kurslarında yaklaşık bin öğrenci hem yaz tatilini değerlendirdi hem de yüzmeyi öğrendi.

Yunusemre Belediyesi'nin su sporlarıyla ilgilenen öğrencilerin hem yüzme öğrenmesi hem de güzel vakit geçirmeleri için açtıkları yüzme kurslarına ilgi yoğun. Muradiye Sosyal Tesisleri ile Atatürk Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen kurslarda 5-13 yaş arası yaklaşık bin öğrenci yüzmeyi öğreniyor. Verilen kurslar öğrencilerin beğenisini kazandı. Kurslardan duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar ve veliler Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Velilerden Mehmet Bozbay, "Çocuklarımı yaz tatili için yüzme kursuna yazdırdım. Burada hem yüzme öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Bu kursların açılmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:51 Kaynak: İHA
Yunusemre, Muradiye, Spor
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