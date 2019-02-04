Son Dakika Haberleri: Yunusemre'de Bir Taziye Evi de Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesine

Yunusemre'de Bir Taziye Evi de Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesine

49 dakika önce

Anadolu'nun taziye geleneğini Manisa'da yaşatmaya devam eden Yunusemre Belediyesi, taziye evlerinin 7'ncisini Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tamamlamak üzere. Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği taziye ve kültür evinde Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi incelemelerde bulundu.

Yunusemre'de Bir Taziye Evi de Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesine, System.String[]
Anadolu'nun taziye geleneğini Manisa'da yaşatmaya devam eden Yunusemre Belediyesi, taziye evlerinin 7'ncisini Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tamamlamak üzere. Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği taziye ve kültür evinde Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi incelemelerde bulundu.

Yunusemre Belediyesi, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde tamamlanma aşamasına geldiği ve içerisinde pek çok donatının yer alacağı Kültür ve Taziye Evi'ni önümüzdeki günlerde hizmete açmaya hazırlanıyor. Projede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kültür ve taziye evlerinin en güzel örneklerinden birini Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ne yaptıklarını kaydeden Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mareşal Fevzi Çakmak Mahallemizde vatandaşlarımızın en büyük taleplerinden biri olan kültür ve taziye evi projemizi tamamlama aşamasına geldik. Kapsamlı bir proje. Çok kısa bir süre içerisinde de açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bin metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilen proje içerisinde; taziye salonu, mescit, bayanlara yönelik kursların verileceği derslikler, çocuk oyun alanı ve oturma salonları bulunuyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:29 Kaynak: İHA

Manisa, Fevzi Çakmak Mahallesi, Yunusemre, Mareşal Fevzi Çakmak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Eş, 7 Yıllık Sır Cinayeti Canlı Yayında İtiraf Etti Son dakika! Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı

TEM'de Feci Kaza! Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Öldü İbrahim Tatlıses'in Kızı Elif Ada, Bir AVM'de İtfaiyeci Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:18:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunusemre'de Bir Taziye Evi de Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesine
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]