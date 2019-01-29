Yunusemre'de Can Dostları Kışın da Unutulmadı

Yunusemre Belediyesi ilçede belirlenen noktalarda konuşlandırdığı kedi evleri, köpek kulübeleri ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Yunusemre Belediyesi ilçede belirlenen noktalarda konuşlandırdığı kedi evleri, köpek kulübeleri ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.



Yunusemre ilçesinde kış ayları boyunca sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını gideren belediye ekipleri, daha önce belirlenen noktalara kuru mama dağıtımı da yaparak, hayvanların yiyecek ihtiyacını da karşılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 'Onlar Bize Emanet' sloganı ile kış aylarında da sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını söyledi. İlçenin belli noktalarına mama matikler koyduklarını ifade eden Çerçi, bugüne kadar 5 tonun üzerinde mama dağıtımı yaptıklarını belirtti.



Yapılan çalışmalarla hayvanların kış aylarında da aç kalmadığını kaydeden Çerçi, şöyle devam etti: "Sokak hayvanlarının şehir sakinlerini rahatsız etmeden yaşayabilmeleri için ilçemiz dahilinde otomatik ve sabit yemlikler koyarak, hayvanların sağlıklı yaşamalarını sağlıyoruz. Bu doğrultuda 300 kedi ve köpek evini şehrin çeşitli noktalarına konuşlandırdık. 8 beslenme noktasında 5 tonun üzerinde kuru mama dağıtımı yaptık" - MANİSA

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