Son Dakika Haberleri: Yunusemre'de cimnastik kursu başlıyor
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Yunusemre'de cimnastik kursu başlıyor

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla 2006-2014 doğumlu sporculara yönelik yaz cimnastik kursu başlıyor.

Yunusemre'de cimnastik kursu başlıyor, System.String[]
Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla 2006-2014 doğumlu sporculara yönelik yaz cimnastik kursu başlıyor. 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak kurslar Atatürk Olimpik Spor Kompleksinde düzenlenecek.

Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, yaz okulları kursları için çalışmalara başladı. 2006 - 2014 doğumlu sporculara yönelik yaz cimnastik kursu düzenleyecek olan Yunusemre Belediyespor, kayıtları almaya başladı. Kursa başvurmak isteyen veliler nüfus cüzdanları ile beraber Yunusemre Belediyesi bahçesinde kurulan standa veya kulüp odasına başvurabileceği gibi 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi sahibi olabilecek. Kurslar pazartesi, çarşamba, cuma günleri Atatürk Olimpik Spor Kompleksinde 12.30-13.30, 13.30-14.30 ve 15.00-16.00 saatleri arasında 3 seans olarak düzenlenecek. Kurs dönemleri 18 Haziran - 4 Temmuz, 9 - 25 Temmuz, 30 Temmuz - 15 Ağustos, 20 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında olacak. Her seansa toplam 15 kişinin alınacağı kursun kontenjanının 45 kişi ile sınırlı olduğu açıklandı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:05 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Yunusemre, Spor
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