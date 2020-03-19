Yunusemre'de denetimler yoğunlaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunusemre'de denetimler yoğunlaştırıldı - Son Dakika

Yunusemre'de denetimler yoğunlaştırıldı

6 saat önce

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından işletmelere hijyen, imalat, üretim koşulları, etiket ve fiyat farkı ile diğer mevzuatlar konusunda denetlemelerde bulunuyor.

Yunusemre'de denetimler yoğunlaştırıldı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından işletmelere hijyen, imalat, üretim koşulları, etiket ve fiyat farkı ile diğer mevzuatlar konusunda denetlemelerde bulunuyor.


Yunusemre Belediyesi korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından rutin olarak gerçekleştirdiği denetimleri yoğunlaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmelere hijyen, imalat, üretim koşulları, etiket ve fiyat farkını denetliyor. İşletmelerin imalat ve üretim koşulları, ürünlerin fiyat etiketlerinin kontrolü, etiket ve kasada fiyat farkı olup olmadığı, elinde ürün olup satmayan yani stokçuluk yapanlara yönelik denetleyici ve cezai işlemler yapan ekipler, kolonya, sabun gibi temizlik ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların yer aldığı rafları gezerek fiş ve fatura kontrolleri de yapıyor. - MANİSA

Zabıta Müdürlüğü, Yunusemre, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:44 Kaynak: İHA

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