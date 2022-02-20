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Yunusemre'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Yunusemre'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

20.02.2022 17:10
Yunusemre'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

G.K'nın (40) kullandığı 45 UL 909 plakalı otomobil, Yayla Mahallesi Marthayıtlar mevkiisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki K.K. (35), M.K. (15), M.M.K. (14), E.N.K. (7) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Yunusemre, Otomobil, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunusemre'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunusemre'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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