Yunusemre'de Ekipler Alarmda
41 dakika önce
Yunusemre Belediyesi, aşırı yağış nedeniyle teyakkuza geçti.
Yunusemre
Belediyesi, aşırı yağış nedeniyle teyakkuza geçti. Taşkınların önüne geçmek amacıyla dere yatakları temizlenirken; yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.
Yunusemre Belediyesi, Manisa
'da iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle alarma geçti. Ekipler, Atatürk
Mahallesinde dere yatağında biriken toprakların, su akışını engellememesi için temizlik çalışması yaptı. Yağışın hafta sonu da etkili olacağına dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi
, sürücüleri ve vatandaşları uyardı. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz ilçemizdeki dere yataklarını taşkına sebep olmaması için temizliyor. Yine sürücülerimizin geçişini zorlaştıran yollarda çalışma yapıyor. Şiddetli yağışın hafta sonu da etkili olması bekleniyor. Özellikle sürücülerimizin yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:50 Kaynak: İHA
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