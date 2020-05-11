Yunusemre'de erzak dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi ve hijyen kiti dağıtımına devam ediyor. Belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayının başından itibaren 7 bin erzak kolisi ve 2 bin 500 hijyen kiti ulaştırıldı.



Yunusemre Belediyesi, dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid-19) dolayısıyla ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Bir taraftan ilçenin dört bir tarafında dezenfekte çalışması yapan ekipler diğer yandan vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarda bulunuyor. İhtiyaç sahiplerine erzak dağıtımını sürdüren belediye ekipleri şu ana kadar 7 bin erzak kolisi ile 2 bin 500 hijyen kiti dağıttı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Ramazan ayının başından itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza içerisinde diş fırçası, diş macunu, sabun, toz ve sıvı deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, banyo havlusu, ped, şampuan ve el dezenfektanı bulunan hijyen kolisi ile temel gıda maddelerinin yer aldığı erzak kolisi dağıtımına devam ediyoruz. Şu ana kadar 7 bin erzak kolisi ile 2 bin 500 hijyen kitini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın daima yanındayız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA