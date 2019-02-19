Yunusemre'de Hayvan Ambulansı Hizmet Başladı

Yunusemre Belediyesi, ilçede yaralı ve hasta hayvanlara müdahale edebilmek amacıyla Hayvan Ambulansını hizmete soktu.

Yunusemre Belediyesi, ilçede yaralı ve hasta hayvanlara müdahale edebilmek amacıyla Hayvan Ambulansını hizmete soktu.



Yunusemre Belediyesi ilçede hasta, yardıma muhtaç hayvanlara Hayvan Ambulansı ile en kısa sürede müdahale edebilecek. Yaralı ve hasta hayvanın Yunusemre Belediyesi 444 62 09 nolu çağrı merkezine bildirilmesi durumunda veteriner eşliğinde yaralı hayvana yerinde müdahale edilecek Ambulansın tanıtımını yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, insanlar kadar hayvanların da yaşama hakkı olduğuna dikkat çekti. Hayvanseverlerin yoğun taleplerinden biri olan hizmet hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, "Sokaktaki hayvanları toplayıp barınağa götürüyoruz. Bu çalışmamızın daha iyi şartlarda verilebilmesi için yaralı, hasta hayvanlara ilk müdahalenin yapılabilmesi onların taşınabilmesi için Hayvan Ambulansımızı hizmete soktuk. Hayvanların toplanması ve bakımının yanı sıra hayvanların bulundukları alanlara yemek ve mama taşınması için de ekiplerimiz bu aracı kullanacaklar" dedi.



Barbaros Muhtarı Siyami Alak, mahallelerinde yaralı durumda bulduğu hayvanı Yunusemre Belediyesi'ne bildirdiğini, ekibin kısa sürede müdahale ettiğini söyledi. Belediyeye teşekkür eden Muhtar Alak, "Mahallemde yaralı durumda olan köpek buldum. Daha sonra Yunusemre Belediyesi'ni arayarak durumu bildirdim. Belediye ekibi gelerek yaralı hayvana müdahale etti. Belediyemize bu güzel hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

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