Son Dakika Haberleri: Yunusemre'de ibadethaneler bayrama hazır
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Yunusemre'de ibadethaneler bayrama hazır

23 dakika önce

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerde vatandaşların daha rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirmesi amacıyla temizlik çalışması yapıyor.

Yunusemre'de ibadethaneler bayrama hazır, System.String[]
Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerde vatandaşların daha rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirmesi amacıyla temizlik çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçede rutin olarak devam ettiği ibadethane temizleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz bir ortamda yerine getirmesi için düzenli aralıklarla temizleme çalışması yapıyor. Bu kapsamda camilerde bayram öncesi halı temizleme, pencere silme, toz alma gibi işlemlerini yerine getiriyor. Camilerimiz bayrama hazırlanıyor." diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi ile görev yaptığı caminin düzenli olarak temizlendiğini kaydeden Kuyualan Camisi İmamı Hasan Kaçar da çalışmalarından dolayı Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA
Kurban Bayramı, Yunusemre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:14 Kaynak: İHA
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