Yunusemre'de iki yeni müdürlük daha kuruluyor - Son Dakika

Yunusemre'de iki yeni müdürlük daha kuruluyor

02.12.2020 11:38
Yunusemre'de iki yeni müdürlük daha kuruluyor, System.String[]

Yunusemre Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda iki yeni müdürlük kurulması kararı alınırken iki müdürlüğün ise ismi değiştirildi.

Yunusemre Belediyesi, 2020 yılının son meclis toplantısını meclis salonunda gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kurulması kararı alınırken; Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ismi değiştirilerek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü'nün ismi değiştirilerek Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yapıldı. Meclis toplantısında ayrıca Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün Belediye Çalışma Yönetmeliği'nin revize edilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda 20 madde görüşülürken; 2021'in ilk meclis toplantısının 5 Ocak Salı günü yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Yunusemre'de iki yeni müdürlük daha kuruluyor
Yunusemre'de iki yeni müdürlük daha kuruluyor
Yunusemre'de iki yeni müdürlük daha kuruluyor

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Aralık, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yunusemre'de iki yeni müdürlük daha kuruluyor - Son Dakika


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