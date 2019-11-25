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Yunusemre'de kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

6 saat önce

Yunusemre Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi.

Yunusemre'de kadına yönelik şiddete dikkat çekildi, System.String[]

Yunusemre Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi.


Yunusemre Belediyesi toplumsal konularda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği kapsamında Ortaköy Yunuspark'ta toplantı düzenlendi. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, Uzman Dr. Ümit Atman, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü İlknur Yüksel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Zehra Hoşgeldi, Kadın Konuk Evi Müdürü Birgül Bozkurt, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Füsun Kumbaracı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz'ün eşi Özlem Katıöz, Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Berrin Didem Sancaktar katıldı.


Toplantıda konuşan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, kadınların geleceğin mimarı olduğunu dikkat çekerek, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin kadına, çocuğa ve yaşlıya gösterdiği davranışla belli olduğunu ifade etti. Uzman Dr. Ümit Atman da şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi: "Şiddete hayır demek sadece 25 Kasım'a ait olmamalıdır. Şiddet toplumsal bir sorundur. Hayatımızın her zamanı şiddete hayır demeliyiz. Şiddet toplumda kime uygulanırsa uygulansın bizler karşı olmalıyız." - MANİSA

Sivil Toplum Kuruluşu, Yunusemre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
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