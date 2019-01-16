Son Dakika Haberleri: Yunusemre'de Kar Mesaisi

Yunusemre'de Kar Mesaisi

2 saat önce

Yunusemre Belediyesi, kar kalınlığının 30 cm ulaştığı Yuntdağı'nda vatandaşların etkilenmemesi, yolların kapanmaması için gece boyunca mesai yaptı.

Yunusemre'de Kar Mesaisi, System.String[]
Yunusemre Belediyesi, kar kalınlığının 30 cm ulaştığı Yuntdağı'nda vatandaşların etkilenmemesi, yolların kapanmaması için gece boyunca mesai yaptı.

Yunusemre Belediyesi ekipleri, Yuntdağı bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla gece boyunca çalışarak yolların kapanmasının önüne geçti. Kepçe ve iş makineleriyle yolları açan belediye ekipleri, yolların buzlanmaması için de önlem aldı. Üreticilere meteorolojinin zirai don uyarısında bulunduğuna da atıfta bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren soğuk hava dün akşam saatleri itibariyle yüksek bölgelerimizde kara dönüştü. Yunusemre Belediyesi olarak özellikle Yuntdağı'nda etkili olan kar yağışı dolayısıyla ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmaması, yolların kapanmaması için gece boyunca çalıştı, yolları kardan temizleyerek buzlanmaya karşı tuz serimi yaptı. Bugün itibariyle hava sıcaklıklarının artması beklenirken; üreticilerimizin zirai don uyarılarını dikkate almaları önemle rica olunur" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

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