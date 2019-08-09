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Yunusemre'de kurban kesim yerlerinde çalışmalar tamamlandı

33 dakika önce

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını tamamladı.

Yunusemre'de kurban kesim yerlerinde çalışmalar tamamlandı, System.String[]
Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını tamamladı. Kurban kesecek vatandaşların kesim noktalarında askı ve su gibi ihtiyaçlarını Yunusemre Belediyesi karşılayacak.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, tüm ekiplerini seferber etti. Tüm ekiplerin kurban bayramına hazır olduğunu vurgulayan Yunusemre Zabıta Müdürü Özgür Esin, kesim noktalarının dışındaki sokaklarda, meydanlarda, caddelerde, parklarda ve kamuya ait olan yerlerde kurban kesimi yapan vatandaşlara Kaymakamlığımız tarafından oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından cezai işlem uygulanacağını kaydetti. Zabıta Müdürü Özgür Esin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Laleli Cumartesi Pazaryeri, İtfaiye Dairesi Başkanlığının bahçesi, Karaköy Pazaryeri ve Horozköy Pazaryeri'nde kurban kesimi yapılabilecek. Arife günü ise Laleli ve Horozköy Pazaryerinde pazar kurulacaktır. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin talimatları doğrultusunda ilçemizde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum." dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
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