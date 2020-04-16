Yunusemre'de marketlere denetleme - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte marketlere denetlemelerde bulunarak korona virüs tedbirlerini uygulayıp uygulamadığını kontrol ediyor.



Yunusemre Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yoğun mesai harcıyor. Bir yandan dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri bir yandan da marketlere denetlemelerde bulunuyor. Denetimi gerçekleştiren ekipler, çalışma saatleri, metrekareye göre müşteri, çocukların alınmaması, sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında denetim yapıyor. Tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulanıyor. Ekipler, korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla bu tür uygulamalara devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA