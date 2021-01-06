Yunusemre'de pandemide sıkıntı yaşayan esnafa destek - Son Dakika

Yunusemre'de pandemide sıkıntı yaşayan esnafa destek

06.01.2021 16:41
Yunusemre'de pandemide sıkıntı yaşayan esnafa destek, System.String[]

Yunusemre Belediyesi yılın ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı.

Yunusemre Belediyesi yılın ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda meclis, pandemi dolayısıyla kepenk açamayan ve belediye kiracısı olan esnafa destek verme kararı aldı.

Yunusemre Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 21 madde görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2021'nin güzel bir yıl olmasını dilerken; bu yılın başta Manisa olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. Başkan Çerçi, "2021 yılı şehrimize, ülkemize, tüm gönül coğrafyamıza hayırlar getirsin. Zor bir yılı geride bıraktık. Malum pandemi yalnızca ülkemizi değil tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Bu anlamda bu yıl çok daha güzel, sevdiklerimizle kavuştuğumuz, oturup gönül rahatlığıyla sohbet ettiğimiz bir yıl olur inşallah" diye konuştu.

Meclisin gündeminde pandemiden olumsuz etkilenen esnaf da vardı. Alınan karar kapsamında korona virüs pandemisi nedeniyle kepenk açamayan kahvehane, okul kantini, çay bahçesi işletmeleri ve internet kafesi olan 250 esnaf ve yanında çalışan personele belediyeye müracaat etmeleri durumunda ayni yardımda bulunacak. Belediye kiracısı olan pandemi dolayısıyla 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren kapalı olan esnaftan da kapalı bulunduğu süre boyunca kira alınmayacak; olumsuz etkilenen kiracıların da kira bedelleri aylara sari olarak 30 Haziran 2021 tarihine ertelenecek.

Yunusemre Meclisi, 1993 yılında Şırnak'ta şehit düşen Ercan Yıldız ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında Bitlis'te şehit düşen Hasan Kuzu'nun ismini ilçede yaşatarak, iki caddeye ismini verecek.

Toplantıda denetim komisyonu üyeleri belirlendi. Kapalı oylamayla ile yapılan oylamada Gürkan Koyuncu, M. Arif Alkan, Burak Yurga, Mustafa Yılmaz ve A. Anıl Ceylan komisyon üyeliğine seçildi. - MANİSA

Yunusemre'de pandemide sıkıntı yaşayan esnafa destek
Yunusemre'de pandemide sıkıntı yaşayan esnafa destek
Yunusemre'de pandemide sıkıntı yaşayan esnafa destek

Mehmet Çerçi, Koronavirüs, Konferans, Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunusemre'de pandemide sıkıntı yaşayan esnafa destek - Son Dakika


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