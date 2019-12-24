Yunusemre'de tekvando kursu yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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Yunusemre'de tekvando kursu yoğun ilgi görüyor

6 saat önce

Çocukları spora yönlendiren Yunusemre Belediyespor, kış dönemi taekwondo kurslarında başarılı sporcular yetiştiriyor.

Yunusemre'de tekvando kursu yoğun ilgi görüyor, System.String[]

Çocukları spora yönlendiren Yunusemre Belediyespor, kış dönemi taekwondo kurslarında başarılı sporcular yetiştiriyor.


Yunusemre Belediyespor kış taekwondo kursunda öğrenciler Uzak Doğu sporu yapmayı, vücudunu zinde tutmayı öğreniyor. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Antrenörler Serap Aydeniz ve Zekai Demir rehberliğinde gerçekleştirilen kurs, Muradiye Sosyal Tesislerde saat 10.00 - 12.00, Gediz Spor Tesisleri'nde de pazartesi salı ve perşembe günü saat 16.30 - 18.00 arasında yapılıyor. Kursta çocuklara bir yandan Uzak Doğu sporlarını öğretirken; bir yandan da yarışmalara hazırladıklarını kaydeden Teakwondo Antrenörü Serap Aydeniz, bu konuda en büyük destekçileri Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti. - MANİSA

Uzak Doğu, Yunusemre, Muradiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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