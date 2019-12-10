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Yunusemre'de üreticilerin yüzü gülecek

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Düzlen Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletlerinde temizlik ve onarım çalışması yaparak, göleti daha faydalı hale getirdi.

Yunusemre'de üreticilerin yüzü gülecek, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Düzlen Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletlerinde temizlik ve onarım çalışması yaparak, göleti daha faydalı hale getirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde bulunan vatandaşların gelirlerine destek olmak amacıyla hizmetlerini sürdürüyor. Özellikle hayvancılık ile uğraşan üreticilerin faydalanması için yapılan hayvan içme suyu göletlerinin zaman içinde özelliklerini yitirmesiyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu göletlerde temizlik ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesi Düzlen Mahallesi'nde bulunan 4 bin küçükbaş ve 546 büyükbaş hayvan ile yaban hayvanlarının faydalandığı gölette temizlik ve genişletme çalışmaları yapıldı. Yapılmış olan göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması nedeni ile su tutma kapasitelerinin azaldığı mahallede bulunan hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kaldığına dair mahalle muhtarının talebi doğrultusunda etüt çalışması yapıldı. Yapılan etüt sonucunda mevcut HİS göletlerinden 2 tanesinde temizlik ve büyütme ihtiyacı olduğu tespit edildi. Etütler neticesi oluşturulan iş programı dahilinde Düzlen Mahallesi'nde bulunan 2 adet hayvan içme suyu göletinin temizlenmesi ve büyütülmesi yönünde çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamlandı.


Zaman içinde zemininde biriken toprakların alınarak kapasitesinin arttırıldığı çalışmanın üreticilere ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Manisa Büyükşehir Belediyesi tarım sektöründe tüm paydaşları ile birlikte çalışarak Manisa'da kırsal kalkınmanın sağlanması konusunda aktif rol almaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçemizde çiftçilerimizin üretime devam edebilmeleri ve yaptıkları üretimden elde ettikleri gelirlerini artırmak için çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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