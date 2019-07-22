Son Dakika Haberleri: Yunusemre'de yabani zeytin ve menengiç ağaçları aşılandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Yunusemre'de yabani zeytin ve menengiç ağaçları aşılandı

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 2019 yılı aşılama çalışmalarını tamamladı.

Yunusemre'de yabani zeytin ve menengiç ağaçları aşılandı, System.String[]
Yunusemre Belediyesi Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 2019 yılı aşılama çalışmalarını tamamladı. Kırsal mahallelerde yabani zeytin ve menengiç ağaçlarına 30 bin göz aşılama yapıldı.

Kurulduğu günden bu yana kırsal kalkınma hamlelerini sürdüren Yunusemre Belediyesi, 2019 yılı aşılama çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri, Akçaköy, Dazyurt, Koruköy, Yağcılar, Köseler, Osmancalı, Kozaklar, Bostanlar, Türkmen, Şamar, Sümbültepe, İlyasçılar, Otmanlar, Durasallı, Maldan, Süngüllü, ve Düzlen mahallelerinde yabani zeytin üzerine 930 adet göz çeşit, menengiç ağaçlarına da 29 bin 70 adet Antep fıstığı aşılaması yaptı. Amaçlarının Yuntdağı'nda alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak olduğunu ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak üreticilerimizi önemsiyor, bu kapsamda projeler üretiyoruz. Meyveciliği Geliştirme Projesi de bunlardan yalnızca biri. Proje kapsamında bugüne kadar 250 bin göz adet aşı yapıldı. 2019 yılında da yabani zeytin üzerine 930 adet göz çeşit, menengiç ağaçlarına da 29 bin 70 adet Antep fıstığı aşılaması yapıldı. Çiftçimizi desteklemeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA
Gaziantep, Yunusemre, Yağcılar, Akçaköy, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı! Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti! Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:44:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunusemre'de yabani zeytin ve menengiç ağaçları aşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]