Yunusemre'de yaz tenis kursu başladı
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Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla 2006-2014 doğumlu sporculara yönelik düzenlenen yaz tenis kursu başladı.
Yunusemre
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:12 Kaynak: İHA
Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla 2006-2014 doğumlu sporculara yönelik düzenlenen yaz tenis kursu başladı.
Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, yaz okulları kurslarının da startını verdi. 2006 - 2014 doğumlu sporculara düzenlenen yaz tenis kursunda 15 sporcu tenis oynamayı öğreniyor. Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri,12.30- 16.00 saatleri arasında 3 seans halinde gerçekleştirilen kurslara kayıtlar da devam ediyor. Tenis
kursu için veliler, nüfus cüzdanları ile beraber Yunusemre Belediyesi bahçesindeki kulüp binasına başvurarak kayıt yaptırabilirler. - MANİSA
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