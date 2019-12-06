Yunusemre'de yılın son meclisi toplandı

Yunusemre Belediye Meclisi, yılın son toplantısını Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Çerçi, meclis üyelerini 11-18 Aralık tarihleri arasında yapılacak 5. Uluslararası Yunus Emre Günleri'ne davet etti.



Yunusemre Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 22 madde görüşüldü. 2 oturum halinde yapılan toplantıda istifa eden CHP'li Meclis Üyesi İlksen Özalper'in yerine İYİ Partili Ayten Arzu Kızılkaya gelirken; belediye başkanı Çerçi yeni meclis üyesine başarılar diledi. Yenimahalle'de evleri kentsel dönüşüm dolayısıyla yıkılan, ancak yönetmelik değişikliği dolayısıyla mağdur olan ev sahiplerinin yaşadığı sıkıntı meclis gündemindeydi. Vatandaşların sıkıntısına çözüm üreten meclis, onların sıkıntısını aşmasına imkan tanıdı. Yapılacak çalışmayla ev sahiplerinin sorununun çözüldüğünü anlatan Başkan Mehmet Çerçi, meclis üyelerine teşekkür etti. 2020 yılı KAYSU tarifesi de meclis gündemindeydi. Tarifenin yeniden gelen talepler de dikkate alınarak güncellendiğini dile getiren Başkan Çerçi, amaçlarının kimseyi mağdur etmemek olduğunu söyledi. Karar oy çokluğu ile meclisten geçti. Meclis üyeleri 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 85. Yılını da kutlayarak Türkiye'nin bu konuda dünyaya öncülük ettiğine vurgu yaptı.



Bu yıl 11-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Yunus Emre Günleri'ne davet eden Belediye Başkanı Çerçi, güzel bir organizasyona imza attıklarını söyledi. Başkan Çerçi, "Değerli Türk Düşünürü Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yola çıktığımız organizasyonumuzun bu yıl 5.sini düzenliyoruz. Güzel bir program hazırladık. 11-18 Aralık tarihleri arasında yapacağımız organizasyonda ülkemizin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı başta olmak üzere değerli isimleri ağırlayacağız. Etkinliklerimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" diye konuştu.



Ocak ayı meclis toplantısının 7 Ocak 2020 Salı günü saat 17.30'da yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA