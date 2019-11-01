Son Dakika Haberleri: Yunusemre'de yüzme kurslarının 2. etabı başlıyor
Son Dakika Spor Yunusemre'de yüzme kurslarının 2. etabı başlıyor

Yunusemre'de yüzme kurslarının 2. etabı başlıyor

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor'un kadınlara yönelik açtığı kış yüzme kurslarında ikinci etap başlıyor.

Yunusemre'de yüzme kurslarının 2. etabı başlıyor, System.String[]

Yunusemre Belediyespor'un kadınlara yönelik açtığı kış yüzme kurslarında ikinci etap başlıyor.


Yunusemre Belediyespor, kış yüzme kurslarının ikincisi başlıyor. Bayanlara yönelik düzenlenen kurslar Atatürk Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştiriliyor. Çarşamba ve cuma günleri 11.00 - 12.00 ile 20.30 - 22.00 saatleri arasında olmak üzere iki grup halinde yapılan kurslar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayarak bilgi sahibi olabileceği gibi Yunusemre Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübüne başvuruda bulunabilecekleri bildirildi. - MANİSA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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