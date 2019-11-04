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Yunusemre'den 2 mahallede çimlendirme çalışması

6 saat önce

Yunusemre Belediyesi 75. Yıl ve Yenimahalle'de çimlendirme ve çevre düzenlemesi yaparak 2 mahalleye yeni yeşil alanlar kazandırdı.

Yunusemre'den 2 mahallede çimlendirme çalışması, System.String[]

Yunusemre Belediyesi 75. Yıl ve Yenimahalle'de çimlendirme ve çevre düzenlemesi yaparak 2 mahalleye yeni yeşil alanlar kazandırdı.


Yunusemre Belediyesi ilçeye yeni yeşil alanlar oluşturmayı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 75. Yıl ile Yenimahalle'de atıl durumda olan arazilerde çimlendirme ve çevre düzenleme çalışması yaptı. Mahallelerindeki yeşillendirme çalışmasının mahalle halkı tarafından çok beğenildiğini dile getiren 75. Yıl Muhtarı Aziz Çetinbaş, Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Çetintaş açıklamasında, "Mahallemizde atıl durumda olan alanı park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri yeşil alana çevirdi. Özellikle yazın vatandaşlarımız burada çok rahat bir şekilde oturabilecek. Bunun gibi atıl alan olan yaklaşık 4 yer yeşillendirilerek vatandaşların hizmetine kazandırıldı" dedi.


Yenimahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir de mahallelerinde yapılan örnek çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine çok teşekkür etti. - MANİSA

Yenimahalle, Yunusemre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
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