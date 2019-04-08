Yunusemre'den 4 Mahalleye Yeni Park

Yunusemre Belediyesi, çocukları sevindirecek çalışmalara imza atarak Merkez Efendi, 75. Yıl, Ayn-ı Ali ve Muradiye mahallelerinde yeni oyun parkları oluşturdu.

Yunusemre Belediyesi, çocukları sevindirecek çalışmalara imza atarak Merkez Efendi, 75. Yıl, Ayn-ı Ali ve Muradiye mahallelerinde yeni oyun parkları oluşturdu.



Yunusemre Belediyesi yeni park alanlarını çocukların hizmetine kazandırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Merkez Efendi, 75. Yıl, Ayn-ı Ali ve Muradiye mahallelerine yeni oyun parkları yaptı.



Çocukların aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri, arkadaşları ile de güvenle oynayabilecekleri oyun parkları oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu parklara yenilerini ekleyeceklerini belirtti. Çocukların fiziksel gelişimini destekleyen oyun gruplarını birçok parka konuşlandırdıklarını kaydeden Başkan Çerçi, kullanım ömrünü tamamlayan parkları da yenileyeceklerini ifade etti. - MANİSA

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