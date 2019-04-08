Son Dakika Haberleri: Yunusemre'den 4 Mahalleye Yeni Park

Yunusemre'den 4 Mahalleye Yeni Park

58 dakika önce

Yunusemre Belediyesi, çocukları sevindirecek çalışmalara imza atarak Merkez Efendi, 75. Yıl, Ayn-ı Ali ve Muradiye mahallelerinde yeni oyun parkları oluşturdu.

Yunusemre'den 4 Mahalleye Yeni Park, System.String[]
Yunusemre Belediyesi, çocukları sevindirecek çalışmalara imza atarak Merkez Efendi, 75. Yıl, Ayn-ı Ali ve Muradiye mahallelerinde yeni oyun parkları oluşturdu.

Yunusemre Belediyesi yeni park alanlarını çocukların hizmetine kazandırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Merkez Efendi, 75. Yıl, Ayn-ı Ali ve Muradiye mahallelerine yeni oyun parkları yaptı.

Çocukların aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri, arkadaşları ile de güvenle oynayabilecekleri oyun parkları oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu parklara yenilerini ekleyeceklerini belirtti. Çocukların fiziksel gelişimini destekleyen oyun gruplarını birçok parka konuşlandırdıklarını kaydeden Başkan Çerçi, kullanım ömrünü tamamlayan parkları da yenileyeceklerini ifade etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:21 Kaynak: İHA

Muradiye, Merkez Efendi, Yunusemre, Güncel
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