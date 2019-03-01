Son Dakika Haberleri: Yunusemre'den Atatürk Mahallesi'ne Yeni Park

Yunusemre'den Atatürk Mahallesi'ne Yeni Park

1 saat önce

İlçeye birbirinden güzel parklar kazandıran Yunusemre Belediyesi, Atatürk Mahallesi'ne yeni bir çocuk parkı daha kazandırmak için çalışmalara başladı.

Yunusemre'den Atatürk Mahallesi'ne Yeni Park, System.String[]
İlçeye birbirinden güzel parklar kazandıran Yunusemre Belediyesi, Atatürk Mahallesi'ne yeni bir çocuk parkı daha kazandırmak için çalışmalara başladı.

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki parklara bir yenisini ekliyor. Atatürk Mahallesine yeni bir park yapmaya hazırlanan Yunusemre Belediyesi, çalışmalara başlarken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, parkın yapılacağı alanda incelemede bulundu. Parkın kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın güzel vakit geçirebileceği parkımızın yapımına başlıyoruz. İstimlak işlemlerini tamamladık. Kısa bir süre içerisinde de tamamlayacağız" diye konuştu.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Aydoğan Yolcu da Yunusemre Belediyesi'nin yaptıkları hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:54 Kaynak: İHA

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