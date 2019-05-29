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Yunusemre'den bayram öncesi fırınlara denetleme

16 dakika önce

Yunusemre Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerinde denetimlerini arttırdı.

Yunusemre'den bayram öncesi fırınlara denetleme, System.String[]
Yunusemre Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerinde denetimlerini arttırdı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fırın, pasta ve tatlı imalathanelerinde denetimleri arttırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmelerde genel temizlik kuralları, alet ve ekipman temizliği, üretilen ürünlerin gramajlarına uyup uymadığı, ürünlerin muhafaza koşullarını kontrol etti. Denetimlerde işletme sahibi ve çalışanlar da, uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirildi. Eksikleri olduğu tespit edilen işletmeler uyarılırken; eksiklerin bir an önce giderilmesi istendi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:28 Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Zabıta, Yunusemre, 3. Sayfa
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