Yunusemre'den çiftlere evlilik öncesi eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunusemre'den çiftlere evlilik öncesi eğitimi - Son Dakika

Yunusemre'den çiftlere evlilik öncesi eğitimi

7 saat önce

Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla çiftlere mutlu evliliğin yollarının anlatıldığı eğitim semineri düzenlendi.

Yunusemre'den çiftlere evlilik öncesi eğitimi, System.String[]

Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla çiftlere mutlu evliliğin yollarının anlatıldığı eğitim semineri düzenlendi. Seminer sonrasında katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.


Hayatını birleştirmeye hazırlanan çiftlere, yeni evlilere mutlu ve sağlıklı evliliğin yollarını anlatmak amacıyla seminer verildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde Evlilik Eğitimi Eğiticisi Nursel Balcı, Sosyal Çalışmacı ve Aile Eğitimi Programı Formatörü Melek Arslan Serdaroğlu eşler arasında iletişim, sağlık, hukuk ve çift eğitimi gibi konularında çiftleri bilgilendirdi. Seminere Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katılırken, seminer sonunda katılımcılara Başkan Çerçi ve protokol tarafından sertifika verildi. - MANİSA

Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:26 Kaynak: İHA
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