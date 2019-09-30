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Yunusemre'den özel çocuklara özel kurs

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kurslar ile 52 özel öğrenci vakitlerini güzel geçiriyor.

Yunusemre'den özel çocuklara özel kurs, System.String[]

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kurslar ile 52 özel öğrenci vakitlerini güzel geçiriyor. Özel çocuklar, alanında uzman öğretmenler ile eğitim alıyor.


Yunusemre Belediyesi, Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Muradiye Sosyal Tesisleri'nde 52 zihinsel öğrenci, alanında uzman 13 öğretmen ile hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında eğitim alıyor. Resim, beden eğitimi ve el becerileri alanında eğitim alan öğrenciler, hem vakitlerini güzel değerlendiriyor hem de iletişim becerilerini geliştiriyor. Kurslara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediye olarak özel öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını söyleyerek, "Paydaş kurumlarımızın da destekleri ile Muradiye Sosyal Tesisimizde öğrencilerimize yönelik resim, beden eğitimi, el becerileri kursları veriyoruz. Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz eğitimlerimiz ile Türkiye'de örnek olan çalışmayı hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimizin, velilerimizin yapılan bu örnek çalışmaya olumlu anlamda katkıda bulunması bizleri de çok mutlu ediyor. Özel çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme bizler için çok önemli. Rabbim onların yüzlerindeki gülümsemeyi hiçbir zaman kaybettirmesin. Çocuklarımızın topluma kazandırılması konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu konuda çalışmalarımız sürecek" dedi. - MANİSA

Yunusemre, Muradiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:10 Kaynak: İHA
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