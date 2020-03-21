Yunusemre'den pazarcı esnafına maske ve eldiven - Son Dakika
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Yunusemre'den pazarcı esnafına maske ve eldiven

6 saat önce

Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerini arttıran Yunusemre Belediyesi, Laleli pazar yerinde kurulan semt pazarında esnafa hijyenik maske ve eldiven dağıttı, alınan önlemlere uymaları konusunda uyardı.

Yunusemre'den pazarcı esnafına maske ve eldiven, System.String[]

Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerini arttıran Yunusemre Belediyesi, Laleli pazar yerinde kurulan semt pazarında esnafa hijyenik maske ve eldiven dağıttı, alınan önlemlere uymaları konusunda uyardı.


Yunusemre Belediyesi korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşın yoğun kullanım alanlarında dezenfektasyon çalışmaları yapan belediye ekipleri pazar yerlerinde de önlemlerini artırdı. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Yunusemre İlçe Tarım Müdürü Serdar Mersinli, Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Özgür Esin ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Laleli pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafına hijyenik maske ve eldiven dağıtımı yaptı. Maske ve eldiven dağıtımının yanı sıra pazarcı esnafı ve pazara gelen vatandaşlar korona virüse karşı uyarıldı. Pazar kurulmadan önce pazar yerinde dezenfekte çalışmalarının da yapıldığını belirten Yunusemre Belediyesi yetkilileri hem pazarcı esnafının hem de vatandaşın bu konuda duyarlı davranmalarını, özellikle mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. - MANİSA

Yunusemre, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:33 Kaynak: İHA

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